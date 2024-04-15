Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

"Mercek-17" operasyonlarında 707 silah ele geçirildi, 869 kişiye işlem yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mercek-17" operasyonlarında 707 silahın ele geçirildiğini ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve il emniyet müdürlükleri tarafından 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik bayram süresince 4 gündür devam eden "Mercek-17" operasyonlarında 519 ruhsatsız tabanca, 54 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 uzun namlulu tüfek, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 707 silah ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonlarda 869 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ruhsatsız silah temin edenlerle de silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonların yapıldığı illerden İstanbul'da 97 tabanca, 4 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 134 şüphelinin gözaltına alındığını; Adana'da 38 tabanca, 4 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 53 şüphelinin gözaltına alındığını; Gaziantep'te 29 tabanca, 7 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 57 şüphelinin gözaltına alındığını; Ankara'da 29 tabanca, 5 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 37 şüphelinin gözaltına alındığını; İzmir'de 24 tabanca, 9 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 42 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Anayasanın 58. maddesi nedir? (Gençliğin Korunması) Anayasa madde 58 konusu ne? 15 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 15 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 15 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 15 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 15 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 15 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 15 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 15 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Kepez Belediye Başkanı hangi partiden? Kepez seçim sonuçları 2024! Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı mı? Mesut Kocagöz neden tutuklandı, suçu ne? Almanya'da şampiyon kim oldu? 2024 Almanya Bundesliga Şampiyonu belli oldu Karagümrük Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Karagümrük FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Karagümrük Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Karagümrük FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru! SGK'dan çalışan annelere 325 euro destek başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title