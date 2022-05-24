Mercedes uygun fiyatlı elektrikli EQA ve EQB'yi ülkemizde satışa sundu! - Haberler

Bir kaç yıldır elektrikli otomobil dönüşümde hem araç hem de alt yapı anlamında büyük bir değişim ve de gelişim yaşanıyor. Alman otomotiv devleri de bir süredir bu işin öncülüğünü yapanlar arasında bulunuyor. Bu doğrultuda Mercedes, ilk olarak EQS, EQC ve EQE modellerini, şimdi ise nispeten daha uygun fiyatlı olan EQA ve EQB modellerini ülkemizde satışa sundu.

Mercedes EQA ve EQB özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz dönemde Mercedes tarafından ülkemizde satışa sunulan EQS, EQC ve EQE modelleri şirketin en iyi binek, SUV ve lüks sınıfını temsil ediyordu. Ancak Mercedes, EQA ve EQB isimli 2 yeni SUV modelini ülkemizde satışa sundu. Üstelik fiyat anlamında ailenin diğer kalanına göre çok daha erişilebilir bir seviyede.





EQA'nın teknik özelliklerine baktığımızda kaput altında 0-100 km/s hızlanması 6 saniye olan, maksimum hızı 160'a sabitlenen, 215 kW (292 beygir) güce ve 520 Nm torka sahip bir araç görüyoruz. 66,5 kWh bataryası ile birlikte de menzili 412-422 kilometreye ulaşıyor.

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Tasarımsal özelliklerine baktığımızda ise EQA, 4.463 mm uzunluğa, 2.020 mm -yan aynalar ile- genişliğe, 1.624 mm yüksekliğe sahip. Aks aralığı 2.729 mm, dönüş çapı ise 11,4 m. Aracın boş ağırlığı 2.105 kg. Bagaj hacmi ise 340 litre. Fakat arka koltuklar yatırıldığı zaman 1.320 litreye kadar çıkıyor.

EQB'nin teknik özelliklerine baktığımızda ise kaput altında 0-100 km/s hızlanması 6.2 saniye olan, maksimum hızı 160'a sabitlenen, 215 kW (292 beygir) güce ve 520 Nm torka sahip bir araç görüyoruz. 66,5 kWh bataryası ile birlikte de menzili 396-407 kilometreye ulaşıyor.





Tasarımsal özelliklerine baktığımızda ise EQB, 4.684 mm uzunluğa, 2.020 mm -yan aynalar ile- genişliğe, 1.701 mm yüksekliğe sahip. Aks aralığı 2.829 mm, dönüş çapı ise 11,7 m. Aracın boş ağırlığı 2.175 kg. Bagaj hacmi ise 495 litre. Fakat arka koltuklar yatırıldığı zaman 1.710 litreye kadar çıkıyor.

Mercedes'in yeni SUV modellerinin fiyatları ise şu şekilde:

EQA fiyatı: 1 milyon 533 bin TL

EQB fiyatı: 1 milyon 560 bin 500 TL

EQE 350+ fiyatı: 2 milyon 379 bin 500 TL

EQC 400 4MATIC fiyatı: 2 milyon 5 bin TL

EQS 350 fiyatı: 3 milyon 282 bin 500 TL

EQS 580 4MATIC fiyatı: 4 milyon 459 bin 500 TL

EQS 53 4 MATIC+ AMG fiyatı: 4 milyon 928 bin 500 TL

EQS 580 incelememizi izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

EQE incelememizi izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

EQE test sürüş videosunu izlemek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

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