Mercedes-Benz modellerinde fren arızası: Bu araçları kullanmayın! - Haberler

Mercedes-Benz, 2006 ile 2012 yılları arasında üretilen ML, GL ve R-Serisi modellerini, frenlerinde yaşanabilecek olası bir sorun nedeniyle geri çağırıyor. Alman marka, kapsamlı bir analizden sonra bir fren bileşeninin uzun süre suya maruz kalması nedeniyle hasar görmüş olabileceğini açıkladı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Mercedes-Benz, 292 bin SUV sahibine, güvenlik kontrolünden geçene kadar araçlarını sürmemelerini önerdi. Araç sahiplerinin araçlarını servise bile götürmelerini istemeyen üretici, aracın çekici masraflarını da kendilerinin ödeyeceğini duyurdu. Bu açıklama bile durumun ciddiyetini açıklamaya yetiyor.

Mercedes-Benz binlerce otomobilini geri çağırıyor: İşte nedeni!

Mercedes-Benz sorunlu araçların kullanılmamasını tavsiye ediyor!

Geçtiğimiz gün Mercedes-Benz ABD tarafından yapılan açıklamada bugüne kadar bu konu ile ilgili herhangi bir kaza, yaralanma veya ölüm olmadığı belirtildi. Ancak Alman üretici ileride yaşanabilecek olası kazalardan kaçınmak adına 292 bin aracını geri çağırıyor.







Sorun yaşayan araçları yavaşlatmak veya durdurmak için fren pedalına normalden daha sert basılması gerekebileceğini aktaran Mercedes-Benz konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Nem, fren servosu muhafazasının etrafına takılan kauçuk bir manşonun altından geçebiliyor. Uzun süre dışarıda kaldıktan sonra veya önemli ölçüde suya maruz kalmayla bağlantılı olarak bu durum, fren servosu muhafazasının bağlantı alanında korozyona neden olabiliyor. Böylece fren servosunda vakum sızıntısı oluşabiliyor.

İleri düzey korozyon durumlarında nadiren de olsa, güçlü veya sert bir frenleme uygulaması fren servosunda mekanik hasara yol açabilir ve potansiyel olarak tam bir fren arızasına neden olabilir. Bu durum da bir kaza ile sonuçlanabilir







Otomobil üreticisi, bu araçlara sahip olan müşterilerine, kontrol edilene ve gerekirse tamir edilene kadar otomobillerini sürmemelerini tavsiye ediyor. Mercedes-Benz, 27 Mayıs'tan itibaren araç sahiplerini posta yoluyla bilgilendirmeye başlayacak.

Peki siz Mercedes-Benz'de yaşanan fren arızası ve markanın izlediği yol hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.

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