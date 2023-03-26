Mercedes-Benz Ceo'su: Çin'de Büyümeye Hazırız

Mercedes-Benz CEO'su, "Mercedes-Benz gibi, lüks tüketim sektörünün küresel bir modern oyuncusu olmak istiyorsanız, Çin'in en büyük pazarınız olması doğal" dedi.

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIE) otomobil fuar alanında Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in yeni enerjili aracı sergileniyor, 6 Kasım 2022. (Fotoğraf: Jin Haoyuan/Xinhua)

Mercedes-Benz CEO'su, "Mercedes-Benz gibi, lüks tüketim sektörünün küresel bir modern oyuncusu olmak istiyorsanız, Çin'in en büyük pazarınız olması doğal" dedi.

STUTTGART, 26 Mart (Xinhua) -- Çin'de bu yılın sonunda satışa sunulacak 16 yeni Mercedes-Benz modelinden oluşan gösterişli bir seri, Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in CEO'su Ola Kallenius'un parlak vizyonunu yansıtıyor.

Şirketin Çin'deki geçmişini değerlendiren Kallenius, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, ülkenin, son 10 ila 15 yıldır şirket için bir başarı hikayesi olduğunu söyledi. "Çin pazarıyla birlikte büyüdük" diyen CEO, şirketin "Çin ile birlikte, Çin'de büyümeye" devam edeceğine söz verdi.

Pazar ve tüketici verileri sağlayıcısı Statista'ya göre Çin 2022'de, Avrupa ve ABD pazarlarının neredeyse toplamı kadar araç satarak dünyanın en büyük otomobil pazarı olmaya devam etti.

Mercedes-Benz CEO'su, "Mercedes-Benz gibi, lüks tüketim sektörünün küresel bir modern oyuncusu olmak istiyorsanız, Çin'in en büyük pazarınız olması doğal" dedi.

CEO ayrıca, gelecek 10 yılda ekonomiyle birlikte büyümeye devam edecek olan Çin pazarından yararlanmak konusunda otomotiv şirketi için büyük fırsatlar olduğunu ifade etti.

Mercedes-Benz, küresel satışlarının yaklaşık üçte birini oluşturan 750.000'den fazla binek aracını geçen yıl Çin'de teslim etti.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda (CIE) Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in araçları sergileniyor, 2 Kasım 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Kaellenius, Nisan ayında tamamen elektrikli Maybach EQS SUV marka otomobilin tanıtılacağı Shanghai Otomobil Fuarı'nı ziyaret edecek.

Çin, Maybach markası için en büyük pazar olduğundan, yeni modeli tanıtmak için Shanghai'ı seçtiklerini belirten CEO, "Bu modeli tanıtmak için bir Çin otomobil fuarını seçmemiz tesadüf değil" dedi.

Kaellenius, Çin'in son 10 yılda şirket için Almanya'daki genel merkezinin dışında ikinci bir eve dönüştüğünü belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Beijing ve Shanghai'daki kapsamlı Ar-Ge ağımız, Çin pazarının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış en son teknolojik yenilikleri hızla geliştirmemizi sağlıyor" diye belirtildi.

Kaellenius'a göre, Mercedes-Benz'in Çin'deki ticareti, şirketin küresel ticaret ağıyla derinlemesine iç içe geçmiş durumda.

Çoklu pozlama ile çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Huangpu Nehri boyunca gece manzarası görülüyor, 26 Ekim 2020. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

Kallenius, Çin'in son 20 ila 30 yıla bakıldığında, küresel ekonominin ayrılmaz bir parçası olabilmek için ekonomisini dışa açtığını belirtti. CEO, teknoloji ve ürünlerin Çin pazarına girdiğini ve buna karşılık da Çin'in de önde gelen bir üretim ve teknoloji merkezi haline geldiğini vurguladı.

Çin'in dışa açılımını, ülkedeki start-up ve büyük şirketlerin işlerini büyütmesine olanak tanıyan ve doğrudan yabancı yatırımı kolaylaştıran bir başarı hikayesi olarak değerlendiren Kallenius, Çin'in daha fazla dışa açılmasının Mercedes-Benz'in muhtemelen yatırımlarını artırmasına yol açacağını belirtti.

Şirket, Çin'deki varlığını güçlendirmek için faaliyetlerini iki katına çıkarmayı hedefliyor. Kaellenius, "Şu anda o kadar çok şey oluyor ki, üzerinde çalıştıklarımızı test etmek için Çin'den daha heyecan verici bir pazar düşünemiyorum" dedi.