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Merapi Yanardağı Çevre Köyleri Volkanik Küllerle Kapladı

Güncel Haberler

Merapi Yanardağı Çevre Köyleri Volkanik Küllerle Kapladı

MAGELANG, 14 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Java eyaletindeki Magelang'a bağlı Krinjing köyünde Merapi Yanardağı'nın püskürttüğü volkanik külleri suyla temizleyen insanlar, 14 Mart 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

MAGELANG, 14 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Java eyaletindeki Magelang'a bağlı Krinjing köyünde Merapi Yanardağı'nın püskürttüğü volkanik külleri suyla temizleyen insanlar, 14 Mart 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

14 Mart Güncel Haberler

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