Merapi Yanardağı Çevre Köyleri Volkanik Küllerle Kapladı
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MAGELANG, 14 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Java eyaletindeki Magelang'a bağlı Krinjing köyünde Merapi Yanardağı'nın püskürttüğü volkanik külleri suyla temizleyen insanlar, 14 Mart 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)
MAGELANG, 14 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Java eyaletindeki Magelang'a bağlı Krinjing köyünde Merapi Yanardağı'nın püskürttüğü volkanik külleri suyla temizleyen insanlar, 14 Mart 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel