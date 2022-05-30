Meram'da Piri Reis Evleri'nin temeli atıldı - Haberler

Başkan Kavuş, belediye öncülüğünde yeni kurulan Oruç Reis Evleri'nin de müjdesini verdi.

Meram'ın Büyük Konut Hamlesi'nde bir eşik daha geçildi. Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Piri Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nin temeli, düzenlenen törenle atıldı. Törene, Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Faruk Ulular, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman, AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, Meram Belediye Meclisi üyeleri, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, Meram muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan törende kürsüye ilk gelen Aymanas Mahalle Muhtarı Ali Akten, böylesine güzel bir toplu konut hamlesini daha mahallelerinde başlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve ekibine teşekkür etti. Kooperatifin en kısa sürede tamamlanması dileklerinde bulunan Akten, "İnşallah bu konut hamlesi de en kısa sürede kazasız belasız tamamlanır ve evler har sahiplerine teslim edilir. Mahalleme, Meram'a ve Konya'ya şimdiden hayırlı olsun" dedi.

BAŞKAN KAVUŞ; "MERAM TARİHİNİN EN BÜYÜK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜNÜ YAŞIYOR"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise yaptıkları çalışmalar ve yürütülen konut hamleleri noktasında bilgi verdi. Sorunları çözülmüş, modern ve müreffeh bir Meram için attıkları her adımın anlamlı ve değerli olduğuna vurgu yapan Başkan Mustafa Kavuş, "İnsan merkezli belediyecilik anlayışıyla çıktığımız hizmet yolculuğumuzun yeni bir durağında, yeni bir temel atma töreninde bizleri yeniden buluşturan Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Gerek belediyelerimiz gerekse diğer kamu kurumlarımız gün geçmiyor ki şehre ve ilçeye yeni bir yatırım ya da yeni bir proje kazandırmasın. Hafta geçmiyor ki bir açılışta bir çalışmada bir programda bir araya gelmeyelim. Benim Şehrim'in ve Bizim Meram'ın bu tarihi dönüşüm ve değişimini gerçekleştiren bu ekibin bir parçası olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Piri Reis Konutları, 'Büyük Konut Hamlemizin' 77 bin 353 başvuru sayısı ile rekor kıran halkası oldu. Her yeni projede olduğu gibi Piri Reis Evleri'nde de bu rakam ile kendi rekorumuzu bir kez daha egale ettik. Meram'da gerçekleştirdiğimiz Konut Hamlemizin büyüklüğü, konut ya da başvuru sayısının çokluğuyla ilgili değil sadece. Aynı zamanda belediyemize duyulan güvenin büyüklüğü sebebiyledir"diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ, ORUÇ REİS EVLERİ'NİN MÜJDESİNİ VERDİ

Meram'da son birkaç yıldır kentsel dönüşümde baş döndürücü bir süreç yaşadığına vurgu yapan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle tamamladı; "Belediyemiz öncülüğünde bir kooperatifin temelini atarken, diğer taraftan biten konutların teslimini gerçekleştiriyoruz. Bir taraftan yeni kooperatifin ön başvurularını alırken diğer taraftan yeni bir kooperatifin hazırlıklarını yapıyoruz. İşte tam da bu noktada yeni bir kooperatifimizin daha müjdesini vermek istiyorum. Detaylarını 1 Haziran günü kamuoyuyla paylaşacağımız yeni projemiz 'Oruç Reis Evleri Kooperatifi'nin hazırlıklarını da tamamladık. Oruç Reis Evlerimiz de şimdiden şehrimize, ilçemize hayırlı olsun. Kentsel dönüşümle sadece yaşam alanlarını yenilemiyor, yeşil alanları, parkları, okulları, camisi, sosyal tesisleri ile insanımızın hak ettiği yaşam alanlarını da oluşturuyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarını yapmak kadar, hızla tamamlamak da çok önemli. Projelerimiz, Meram'ıngeleceğine daha güvenle bakmasını sağlayacak, Meramlı hemşehrilerime modern ve konforlu yaşam alanları kazandıracak, ilçe genelinde yaşanan konut açığına neşter vuracak ve inşaat sektörüne ivme kazandıracak. Hızla tamamlayarak, bu alanda da örnek bir başarıya imza atmayı hedefliyoruz. Bu başarıların öncelikli mimarının liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etmem gerek. Çünkü biz belediyeciliği ve hizmeti, hizmetin ve belediyeciliğin 'Piri', Reisimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. Onun açtığı hizmet yolunda en güzel örneğimiz yine kendileridir. Bu sürecin bir diğer mimarı ise bizimle birlikte, bizlere güven duyan, projelere teveccüh gösteren hemşehrilerimizdir. Hemşehrilerimizin bu teveccühleri, bizim bu noktada çalışma gayretlerimizi ve sorumluluklarımızı da artırıyor. Bu sebeple daha fazla çalışmaya ve daha fazla üretmeye gayret gösteriyoruz. Onlara da gösterdikleri bu teveccühten dolayı şükranlarımı sunuyorum."

"KONYA VE MERAM'IN GELİŞİMİNİN BİR PARÇASI OLMAKTAN GURURLUYUZ"

Piri Reis Evleri'nin yükseleceği mahallede çocukuğunun geçtiğini ifade eden MHP Meram İlçe Başkanı ve Meram Belediyesi Meclis Üyesi Mahmut Yaman da "Tüm bu yapılanlarda belediye meclis üyesi olarak katkım olduğu için büyük onur ve gurur duyuyorum. Allah hayırlısıyla, kazasız ve belasız bitirmeyi nasip etsin. Şehrimize ve ilçemize şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu. AK Parti Belediyeciliği'nde tevazu, gayret ve samimiyetle çalışan başkanlar ve onların ekipleri sayesinde Konya'da ve Meram'da büyük gelişmeler ve yenilikler yaşandığına dikkat çeken Ak Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ise tüm bu gelişmeleri yakından ve gurur duyarak izlediklerini kaydetti. Şehrin ve Meram'ın altyapıdan üstyapıya kadar tüm alanlarda önemli bir gelişme yakaladığına işaret eden Başkan Dolular, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bizler de teşkilat olarak bu gelişmelere aynı samimiyet ve gayretle destek veriyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. AK Parti Belediyeciliği sayesinde hep yoğun zamanlar yaşıyoruz. Temel atma törenlerine, açılışlara yetişemiyoruz adeta. Allah bu gayretimizi de bozmasın. Kooperatife emeği geçen Başkan Mustafa Kavuş'a, ekibine ve tabi ki bu büyük emeği olan tüm hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum. Allah inşaatın kazasız belasız tamamlanmasını da nasip etsin. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun."

Daha sonra söz alan Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular iseİnsanların daha iyi şartlarda ve daha iyi bir ortamda yaşamalarına olanak sağladığı ve öncülük ettiği için Meram Belediyesi'ne ve Başkan Kavuş'a şükranlarını iletti. Yapılan yatırımları ve hayata geçirilen projeleri gördükçe insanın 'daha ne olsun?' dediğini belirten Başkan Vekili Ulular, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştirilen yatırımlar için adeta zaman yetmiyor bizlere. Tüm bunların devamını diliyor, atılan temelin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

KAYMAKAM KAYHAN; "MERAM'IN DEV KONUT HAMLESİNİN ARDINDA CİDDİ BİR ÇALIŞMA VE YOĞUN BİR GAYRET VAR"

Sözlerine tüm dünyada pek çok konuda olduğu gibi konut sektöründe de bir sıkıntı yaşandığına dikkat çekerek başlayan Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan, tüm bu sıkıntı ve zorluklara rağmen Meram Belediyesi'nin zoru başardığına dikkat çekti. Konut ihtiyacını gidermek için 846 konutluk bu büyük projeyi ilçeye kazandırmak için gösterilen yoğun çabanın farkında olduğunu belirten Kaymakam Kayhan, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Bu noktada büyük emek harcayan başkanımıza, ekibine, burada ter dökecek işçisinden mühendisine herkese şükranlarımı sunuyorum. Konut açığını kapatmak adına tüm kurumlarımız önemli ve gayretli çalışmalar yürütüyor. Adeta 'Arsa bizden, konut sizden' dercesine pek çok arazi ve arsa halkımızın hizmetine sunuluyor. Ülkemiz adına sevindirici bu çalışmada emeği geçen devlet adamlarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bu konutların gelecek nesillere aktarılması çok önemli. Bu noktada da ciddi çalışmalar yürütülüyor. Depreme dayanıklı, sağlam, uzun soluklu binalar kazandırılıyor. Piri Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi ilçeme ve şehrime hayırlı olsun. Temelini güle güle atalım, güle güle tamamlayalım. Vatandaşlarımız da güle güle otursunlar inşallah."

Konuşmaların ardından 846 dairelik Piri Reis Evleri'nin temeli dualarla atıldı. İki ayrı parselde zemin+7 kattan oluşan 14 blok olarak inşa edilecek Piri Reis Evleri, 23 bin 500 metrekare sosyal yaşam alanı içerisinde yeşil alan, çocuk oyun ve spor alanları ve yürüyüş yolları ile site sakinlerine ferah ve konforlu bir yaşam sunacak. Ayrıca her daire için bir kapalı otopark yeri ayrılan projede 5 bin 100 metrekarelik ticari alan da bulunuyor.

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