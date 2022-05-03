Meram'da iftariyelik görevini yerine getiren çocuklara hediyeleri verildi

Meram Belediyesi'nin ramazana özel düzenlediği "İftariyelik" programına dijital ortamda katılıp görevleri yerine getiren çocuklara hediyeleri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, geleneksel hale getirilen iftariyelik etkinliğinin bu yıl dijital ortamda düzenlendiği ve yaklaşık 18 bin öğrenicinin katıldığı bildirildi.

Görevleri yerine getiren çocuklara çekilişle birbirinden farklı hediyelerin verildiği belirtilen açıklamada, "İlçe genelinde ikamet eden okul öncesi eğitimde ve ilköğretimde eğitim gören öğrenciler, ramazan boyunca her gün dijital ortamda kendilerine verilen yardımlaşma, komşuluk ilişkileri, ibadetler ve manevi değerler gibi konularda kendilerinden istenen eğitici, öğretici ve keyifli görevleri yerine getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un şu görüşlerine yer verildi:

"İftariyelik etkinliğiyle bu yıl da bambaşka güzellikte bir ramazan yaşadığınıza, çok güzel şeyler öğrendiğinize ve çok eğlendiğinize inanıyorum. Büyük bir çoğunluğunuz, ramazan boyunca her gün dijital ortamda sizlere verilen yardımlaşma, komşuluk ilişkileri, ibadetler ve manevi değerler gibi konularda istenen eğitici, öğretici ve keyifli görevleri başarıyla yerine getirdiniz. Şunu bilmenizi isterim ki esasında o görevleri yapan her bir çocuğumuz kültürümüzü ve dinimizin inceliklerini öğrenerek büyük hediyeyi kazanmıştır."