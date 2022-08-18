Meral ile 10 günlük eşini falçatayla yaralayan eski kocaya 40 yıla kadar hapis istemi

ANTALYA'da, eski eşi Meral Fesli (39) ile 10 gün önce evlendiği Erden Fesli'yi (40) falçatayla yaralayıp, başlarında taş kıran tutuklu Abdurezzak Aydın (41) hakkında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ANTALYA'da, eski eşi Meral Fesli (39) ile 10 gün önce evlendiği Erden Fesli'yi (40) falçatayla yaralayıp, başlarında taş kıran tutuklu Abdurezzak Aydın (41) hakkında 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 6 Nisan günü saat 20.30 sıralarında, Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4873'üncü Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Abdurezzak Aydın, Eylül 2021'de boşandığı Meral Fesli'nin oturduğu eve gitti. Aydın ile Meral Fesli ve 10 gün önce evlendiği Erden Fesli arasında tartışma çıktı. Abdurezzak Aydın, yanındaki falçatayla Meral Fesli'yi boyun ve sırt bölgesinden, Erden Fesli'yi de çenesinden yaraladı. Polisin kanlar içinde bulduğu Fesli çifti, ambulansla hastaneye götürüldü, gözaltına alınan Aydın ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.

İddianamede, Abdurezzak Aydın'ın tasarlayarak öldürme kastıyla hareket ettiği, ancak eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı belirtilip, her bir müşteki için ayrı ayrı 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.