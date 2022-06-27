Meral Danış Beştaş: "İktidarın İflasından Sonra Konkordato İlanına Az Kaldı"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, ek bütçe teklifiyle ilgili "İktidarın iflasından sonra konkordato ilanına az kaldı. Herhalde sırada o var. Şu anda iktidar yönetemediğini her açıdan ilan ediyor" dedi. İktidarın dış politikasını eleştiren Beştaş, "Erdoğan'ın dış politikası dolara endeksli aslında, sıcak paraya endeksli dersek hiç de yanılmamış oluruz. Kaşıkçı cinayetinin faile teslimi karşısında ne kadar para aldıklarını bir açıklasınlar biz de öğrenelim" diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Beştaş, özetle şunları söyledi:

BU TEZKERENİN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ DÖNEMDE AKP İKTİDARININ BÖLGESEL BARIŞA VE İSTİKRARA DAİR HİÇBİR ŞEY YAPMADIĞINI, YAPMAK İSTEMEDİĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖRDÜK: Geçen hafta Genel Kurul'a Libya tezkeresi geldi. ve tezkere geçti. Hem de nasıl bir siyasal atmosferde geldi? Libya'nın geçici hükümeti ısrarla ve istikrarlı bir şekilde siyasal çözüm ve demokratik koşulların sağlanması için açıklama üstüne açıklama yapıyor. ve şunu söylüyor, 'Libya'daki tüm yabancı güçlerin Libya'yı terk etmesini istiyoruz' diyorlar. Fakat AKP nedense bu çağrıları hiçbir şekilde dikkate almıyor ve o arada tezkereyi getirip kendi oylarının çoğunluğuyla geçirdi Genel Kurul'dan… Bu tezkerenin görüşüldüğü dönemde AKP iktidarının bölgesel barışa ve istikrara dair hiçbir şey yapmadığını, yapmak istemediğini bir kez daha gördük.

BU YAKLAŞIM TÜRKİYE'Yİ NATO İÇİNDE DE YALNIZLAŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR: İsveç ve Finlandiya meselesi hala gündemdeki yerini koruyor. Türkiye uluslararası değerlere, standartlara, hukuka uymak yerine kendi ülkesinde terör algısını, terör yaklaşımını dış dünyaya kabul ettirmeye çalışıyor. Şu anki hedefi NATO üyeliği meselesinde şunu söylüyor İsveç ve Finlandiya'ya 'demokrasinizi, hak ve özgürlüklere yaklaşımınızı, hukukunuzu, adalet anlayışınızı kırpın, kesin ve bunların yerine bizim algımızı kabul edin' diyorlar. Tabi ki İsveç ve Finlandiya'nın ya da bir Avrupa ülkesinin bunu kabul etmesi mümkün değil, diğer yandan bu yaklaşım Türkiye'yi NATO içinde de yalnızlaştırmaya devam ediyor.

YERLİ VE MİLLİ İKİNCİ ÇERNOBİL VAKASIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ: Erzincan İliç'te Anagold altın madeninde siyanür borusu patladı. 20 ton siyanürlü su ve zehirli kimyasal madde Fırat Nehri üzerinde bulunan İliç Barajı'na karışmış vaziyette. Bu çok önemli bir facia, derhal gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Akkuyu Nükleer Santrali'nde de aynı tehlikeleri ileride maalesef konuşuyor olacağız.

ERDOĞAN'IN DIŞ POLİTİKASI DOLARA ENDEKSLİ: Erdoğan'ın dış politikası dolara endeksli aslında, sıcak paraya endeksli dersek hiç de yanılmamış oluruz. Türkiye'ye para verilsin de hiçbir değerin hiçbir ilkenin aslında bir kıymet-i harbiyesi yok. Kaşıkçı cinayetinin teslimi karşısında faile teslimi karşısında ne kadar para aldıklarını bir açıklasınlar biz de öğrenelim.

AKP İKTİDARI SATIŞIYLA ÜNLÜ… ARTIK MAHKEME DOSYALARINI SATIYOR: AKP iktidarı satışıyla ünlü, çokça satış işlemi yapıyor. Kitleri satıyor, şeker fabrikalarını satıyor, SEKA'yı sattı, kamu arazilerini sattı, limanları satıyor şimdi artık mahkeme dosyalarını satıyor. Bir iktidar mahkeme dosyalarını para karşılığında satıyor. ve bu konudaki eleştirilere, sözlere hiçbir şekilde yanıt da vermiyor.

RESMİ RAKAMLARLA YÜZDE 75 ENFLASYONUN OLDUĞU BİR YERDE YÜZDE 7'LİK ZAM YAPMAK NE KADAR BASİRETSİZ OLDUKLARINI ASLINDA KANITLIYOR: Zaman kazanmaya çalışıyorlar. Her zaman olduğu gibi yalan atıyorlar. 'Gerekli düzenlemeleri yapacağız' diyorlar. Ancak tek bir realite var ortada o da Genel Başkanlarının, Erdoğan'ın 2023'ü işaret etmesi ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı'yla görüşmesinde 'her şeyin farkındayım' demesi. Bu da kandırmacanın başka bir boyutu. Hiçbir şeyin farkında değiller. Farkındalar ama farkında olduklarına dair hiçbir belirti göstermiyorlar. Çünkü önlem almıyorlar…Ve şimdi de enflasyon farkı zammını lütuf gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Bir kere iktidarın bizlere, Türkiye halkına layık gördüğü zam oranı 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 7,5 idi. İkinci 6 ay için yapılacak zam oranı ise yüzde 7 olarak belirlenmişti. Resmi rakamlarla yüzde 75 enflasyonun olduğu bir yerde yüzde 7'lik zam yapmak ne kadar basiretsiz olduklarını aslında kanıtlıyor.

İKTİDARIN İFLASINDAN SONRA KONKORDATO İLANINA AZ KALDI: Ek bütçe tabi ki usulsüz, Anayasa'ya aykırı ve tamamen irade hırsızlığının bakanların yetkilerinin de gaspı anlamına geliyor. Meclis'in yetkilerinin de gaspı anlamına geliyor. Bunu yenilir yutulur bu yöntemin, hiçbir tarafı yoktur ve biz Genel Kurul'da en net ve sert muhalefeti yapacağımızı şimdiden söylüyoruz. Bu ekonomik modellerinin de nasıl iflas ettiğini ilan etmiş oluyorlar… 17 Aralık'ta biz bütçe görüşülürken de 'bu bütçe bu mevcut enflasyon karşısında kesinlikle götüremez bir yılı, kadük' dedik. Daha biz konuşurken kadük hale geldi. Şimdi sonrasında söylediklerimizin altına imza atmış oldular. Bu süre zarfında Kur Korumalı Mevduat, (Gelire Endeksli Senet) GES, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kararı birçok yeni kendilerince düzeltme yaptılar. Ama düzeltemediler. İktidarın iflasından sonra konkordato ilanına az kaldı. Herhalde sırada o var. Şu anda iktidar yönetemediğini her açıdan ilan ediyor.

ANKA / Güncel