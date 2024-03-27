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Meral Danış Beştaş Arnavutköy'de seçim çalışmalarına devam etti

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( Dem Parti ) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmalarına Arnavutköy'de devam etti.

Partisinin ilçe başkanlığı önünde partililerle buluşan Beştaş, daha sonra yürüyerek Arnavutköy Meydanı'na geçti.

Meydandaki DEM Parti standını ziyaret eden Beştaş, buradaki konuşmasında, diğer partilerin adayları tarafından dile getirilen vaatlerin halkın sorunlarıyla örtüşmediğini ileri sürdü.

Beştaş, parti olarak başarı düzeyini yukarı çıkarmak için yerel seçimlerin bir fırsat olduğunu belirterek, "Son 3 gün içindeyiz. Bu son 3 günde sizlerden ricam, Arnavutköy'de her yeri dolaşmanız. Çünkü bizim karşımızda olan güçler, paranın gücüne güveniyor. Biz ise hakikatin, halkın gücünü gösterelim." dedi.

Arnavutköy'de seçimin kazanılmaması için hiçbir sebep olmadığını söyleyen Beştaş, yönetimde kadınların bulunmasının parti olarak temel felsefeleri olduğunu, bunun da adil ve paylaşımcı bir anlayışı hakim kıldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Meral Danış Beştaş DEM Parti İstanbul Politika Güncel Haberler

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