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Meral Ay, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin İlk Kadın Başkanı Seçildi

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Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin 28. Olağan Genel Kurulu'nda Meral Ay, 89 oy alarak başkanlığa seçildi. Ay, demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimde Gaziantep'in sesi olma misyonuna vurgu yaptı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) 28. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Meral Ay, seçildi.

Gaziantep Ticaret Odası konferans salonunda düzenlenen kongrede, mevcut GGC Başkan Vekili Hasan Kırmızıtaş ile Meray Ay'ın listeleri yarıştı.

167 oyun kullanıldığı kongrede Meral Ay 89 oy alarak başkanlığa seçildi. Kırmızıtaş ise 76 oy aldı.

Ay, teşekkür konuşmasında seçimin demokratik ortamda gerçekleştiğini belirterek üyelere teşekkür etti.

Kazananın Gaziantep olduğunu belirten Ay, "Bu cemiyetin ilk kadın başkanı olmanın gururunu yaşıyorum. GGC medya sektörünün amirali olmaya devam edecek. Bu cemiyet sonsuza dek bu kentin sesi olacak." dedi.

Kırmızıtaş ise Ay'ı tebrik ederek başarılar diledi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

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