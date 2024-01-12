Meral Akşener ve eşi 42. evlilik yıl dönümlerini kutladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener, 42. evlilik yıl dönümlerini pasta keserek kutladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener ile 42. evlilik yıl dönümlerini kutladı. Meral Akşener ilk önce eşi Tuncer Akşener'e sarıldı, ikili ardından 42. yıl pastasını kesti. Akşener çifti daha sonra "Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar" şarkısı çalarken birbirlerine pasta yedirdi.

Akşener, o anları resmi İnstagram hesabından paylaştı.