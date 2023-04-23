Meral Akşener: "Tarım Kredi Koopreatiflerinden Aldığınız ve Ödeyemediğiniz Kredileri Merak Etmeyin, Yeniden Yapılandıracağız"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'nın Karapınar ilçesinde vatandaşlara seslendi. Akşener, bir vatandaşın "İnsanlar bankalardan kredi çektiler. Mevcut yönetim gittikten sonra kredinin birden tahsil edileceği algısı yaratılmak isteniyor" demesi üzerine "Ekonomiyi götüren sizlersiniz, bizi doyuran, şehirleri doyuran sizlersiniz. Dolayısıyla hem esnafın hem çiftçinin hem köylünün rahat yaşaması ve rahat üretebilmesi için teşvikleri, aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatiflerinden aldığınız ve ödeyemediğiniz kredileri yeniden yapılandıracağız. Onları merak etmeyin" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Konya'nın Karapınar ilçesi Ortaoba Mahallesi'nde vatandaşlara seslendi. Akşener, şunları söyledi:

"TARIM TÜRKİYE İÇİN DE DÜNYA İÇİN DE BEKA SORUNU"

"Konya'mız Türkiye'ye bakan, Türkiye'yi doyuran bir yer. Ama maalesef yanlış su politikaları, yanlış tarım politikaları sonucunda susuzlukla karşı karşıyasınız. Biz gelince derhal 74 kilometresi yıkık durumda olan AHİ Kanalı'nı düzelteceğiz. Sulu tarımın gerçekten doğru dürüst yapılmasını sağlayacağız. Şu anda köylere, evlere getirilen suyun tamamı asbestli borulardan geçiyor, onları temizleyeceğiz. Köy okullarını açacağız ve 100 bin öğretmeni bir ay içerisinde tayin edeceğiz. Tarımın varlığına önem vereceğiz çünkü pandemide anladık ki meğerse gıda ve tarım Türkiye için de dünya için de beka sorunuymuş. Çobanların maaşını siz ödeyeceksiniz ama sigortasını biz ödeyeceğiz. Köye taşınan genç çiftlerin tarımla uğraşıyorlarsa Bağ-Kur ve sigorta primlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz."

"ÖDEYEMEDİĞİNİZ KREDİLERİ MERAK ETMEYİN, YENİDEN YAPILANDIRACAĞIZ"

Havanın yağmurlu olması nedeniyle konuşmasını kısa kesen Akşener'e bir vatandaş "İnsanlar bankalardan kredi çektiler. Mevcut yönetim gittikten sonra kredinin birden tahsil edileceği ve insanların mağdur duruma düşürüleceği algısı yaratılmak isteniyor. Bu konuda sizler insanları aydınlatırsanız. Birden tahsil edilmeyeceği, hepsinin sırası gelince kredilerini ödeyeceği, içlerinin ferah olması hususunda bir bilgi verirseniz çok seviniriz" dedi. Akşener, bunun üzerine şöyle konuştu:

"Pandemi döneminde gördük ki esnaf ve tarım, yani çiftçi ve köylü velinimet ötesiymiş. Ekonomiyi götüren sizlersiniz, bizi doyuran, şehirleri doyuran sizlersiniz. Dolayısıyla hem esnafın hem çiftçinin hem köylünün rahat yaşaması ve rahat üretebilmesi için teşvikleri, aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatiflerinden aldığınız ve ödeyemediğiniz kredileri yeniden yapılandıracağız. Onları merak etmeyin. Çalışacaksınız."