Meral Akşener, Seçim Gezilerine Samsun'dan Başladı: 'Sizden, Sayın Kılıçdaroğlu ve İyi Partimize Oy İstiyorum.

Haber: MEHMET AKGÜN – Kamera: FATİH NAZIM EFE

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim gezilerinin ilk durağı olan Samsun'da, "Şimdi sizden, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ve İYİ Partimize oy istiyorum. Özellikle AK Partili seçmenlerden, kardeşlerimden oy istiyorum" dedi.

Meral Akşener, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine yönelik seçim gezilerine bugün Samsun'dan başladı. Samsun'da yurttaşlara seslenen Akşener, şunları söyledi:

"Siz 'Başbakan Meral' dediğiniz zaman birilerinin sinirini bozuyorsunuz, tansiyonları fırlıyor. Kurtulan değil, kurtaran şehir, Samsun. Bugün aranızda olmaktan büyük gurur duyuyorum. Biliyorum ki buradan ortaya çıkan bu irade Türkiye'ye de iyi geliyor.

KPSS'ye girip, 82 puan alıp ayısı olmadığı, dayısı olmadığı için 52 puanlık ayılı dayılıların kazandığı bu namert sistemden içi yanan gençlerimiz sağ olsun. Seçmen velinimettir. Seçmen, bütün siyasetçilerin saygı gösterdiği velinimetimizdir. Uzun bir zamandır seçmenin dertlerinin dinlenilmediği, hizmet üzerinden rekabet etmek lazımken 50 bin tane saçmalık üzerinden bir dil geliştirildiği ve herkesin birbirine düşman edildiği, birilerinin cebini doldurduğu bir düzenle yönetiliyoruz. Bu düzenin adı, tek adam sistemi, partili cumhurbaşkanı sistemi. Bu düzenin adı, harami düzeni. Kul hakkının yendiği, harama el uzatıldığı, insanların kayırıldığı, garibanın yanına uğranılmadığı bir düzen.

"SİZDEN, SAYIN KILIÇDAROĞLU VE İYİ PARTİ'MİZE OY İSTİYORUM. ÖZELLİKLE AK PARTİLİ SEÇMENLERDEN, KARDEŞLERİMDEN OY İSTİYORUM"

Üç yılın sonunda buradayım. Defalarca geldim, geldim gittim ama bu dükkanların içinde asla propaganda yapmadım. Şimdi seçime 33 gün var. Şimdi patron sizsiniz. Şimdi karşınızda, ben başta olmak üzere herkes resmi tazim durmak zorunda. Oyunuzu çok kıymetli edeceksiniz, ama el ele verip bu harami düzeni değiştireceğiz. Sizden şimdi İYİ Parti'ye oy istiyorum. Şimdi sizden, 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istiyorum. Şimdi sizden, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu ve İYİ Partimize oy istiyorum. Özellikle AK Partili seçmenlerden, kardeşlerimden oy istiyorum.

"HAKİMLER VİCDANLARINA, BİLGİLERİNE GÖRE KARAR VERECEK. EKONOMİK OLARAK YAPILAN BÜTÜN HAZIRLIKLAR GİDERİLECEK"

Bu seçim, parlamenter sistemin konuşulduğu son seçim. Velev ki Sayın Erdoğan kazandı son seçimi. Partisinde kimseyi bırakmadı. Bu tarafta, büyük haksızlıklara uğramış, büyük öfkeli bir kitle olacak. 5 yıl çok çabuk geçecek, 5 yıl sonra artık parlamenter sistemin konuşulamadığı, bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olan bu ucube sisteme tekrar başkan seçeceğiz. Ey AK Parti'ye oy veren ve Sayın Erdoğan'ı çok seven kardeşlerim; 5 yıl sonra ne yapılacak? Öfke dolu bir sistemde, aynı yetkilere sahip, dünün yetkilerine sahip biri gelip oturacak. Öncelikle siz, bu seçimde, bu ucube sistemin değişeceğine söz veren Millet İttifakı'na ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına oy vermelisiniz. Çünkü biz, derhal parlamenter sisteme geçeceğiz. Yani hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Yani yargıyı korkusuz, tarafsız, objektif ve bağlantısız bırakacağız. Yani hakimler vicdanlarına, bilgilerine göre karar verecek. Yani ekonomik olarak yapılan bütün hazırlıklar giderilecek.

"KİMSENİN HAKKININ YENMEDİĞİ BİR DÜZEN KURULACAK"

2020 yılında KPSS'nin soruları çalındığı için mağdur olan kardeşlerim; haklarınız geri verilecek. Atanamayan öğretmenler; kazanır kazanmaz 100 bin atama yapılacak ve KPSS'de yapılan yanlışlıkların önüne geçilecek. Mülakat derhal kaldırılacak. Aradan geçen günler üzerinde, şimdi mülakatın ne menem bir şey olduğunu söylüyoruz. Kimsenin hakkının yenmediği bir düzen kurulacak.

"14 MAYIS'TA OY KULLANACAKSINIZ VE O BİR OYLA TÜRKİYE'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ"

33 gün sonra bir oy vereceksiniz. Herkesin sandığa gitmesini istiyorum. Her bir arkadaşımın, kardeşimin, yanında iki kişiyi sandığa götürmesini istiyorum. Sandık başında görev almasını istiyorum. Sandık başlarında abidik gubidik işlerin önlenmesini istiyorum. Siyasi partiler olarak bu konuda elimizden geleni yapacağız ve bunun sözünü veriyorum. Tecavüze, tacize uğrayıp, sonra da 'hayatı ona uygun, kıyafeti ona uygun' deyip tecavüz edenin serbest kaldığı bir düzeni değiştirmek için; kadınların, genç kızların şu sokak lambası söndüğünde korkarak eve gitmediği bir Türkiye için, yurt dışına gitmeyi düşünen çocuklarımızın ülkelerinde kalıp bu ülkeye hizmet etmeleri için, onların umutlarının, hayallerinin gerçekleşmesi için 14 Mayıs'ta oy kullanacaksınız ve o bir oyla Türkiye'nin kaderini değiştireceksiniz.

"CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN SAYGIYLA YOLCU EDİLECEK VE ALKIŞLARLA SAYIN KILIÇDAROĞLU O MAKAMA OTURACAK"

14 Mayıs akşamı sandıklar açılacak, Sayın Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak, Millet İttifakı iktidar olacak ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan saygıyla yolcu edilecek ve alkışlarla Sayın Kılıçdaroğlu o makama oturacak. Samsun kararını vermiş, inanıyorum ki Türkiye de bu kararı onaylayacak."

Meral Akşener, seçim gezisini yarın Bolu'da sürdürecek.