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Meral Akşener Pendik'te esnaf ziyaretinde bulundu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pendik'te seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, eczanelerde veresiye defteri olduğunu ve ilaç yokluğunu gördüğünü belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Pendik'te esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu ve Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Turan ile seçim arabasıyla Kurtköy Ankara Caddesi'ne geldi.

Burada kendisini bekleyenleri selamlayan Akşener, ardından bir eczaneye uğrayarak çalışanlarla sohbet etti.

Akşener, eczacılarla muhabbeti sırasında, 3 sene boyunca yaptığı esnaf ziyaretlerinde eczanelerde veresiye defteri olduğunu öğrendiğini, şimdi de ilaç yokluğunu gördüğünü söyledi.

Eczanede veresiye defteri olup olmadığını soran Akşener, eczacının bilgisayar üzerinden veresiyeleri göstermesi üzerine, "40 bin lira veresiye defteri var bu eczanenin. Şimdi bu, vatandaşın durumunu gösteriyor. Bunlar da olmayan ilaçlar." diye konuştu.

Ziyaretinde partisinin adaylarına oy isteyen Akşener'e eczanede bulunan bir vatandaş, "Ben orijinal buralıyım, Kurtköylüyüm, doğduğum büyüdüğüm evin olduğu yer burası." şeklinde yanıt verdi. Bunun üzerine Akşener'in "Ağabey o zaman oyunu istiyorum." demesi üzerine, vatandaş, "Vallahi benim aklım var, fikrim var. Ben elini sıkmazdım senin." diyerek güldü.

Daha sonra buradan ayrılan Akşener, vatandaşlarla sohbet etti, lise öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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