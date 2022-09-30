Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meral Akşener, Partisinin Yönetim Organlarıyla Toplantı Yaptı

Güncel Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı ile Genel İdare Kurulu üyeleri ve milletvekilleriyle toplantı yaptı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı ile Genel İdare Kurulu üyeleri ve milletvekilleriyle toplantı yaptı.

Meral Akşener, bugün Ankara'daki bir otelde yapılan toplantıda partisinin Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıya İYİ Parti milletvekilleri de katıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Genel İdare Kurulu Meral Akşener İYİ Parti Ankara Güncel Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title