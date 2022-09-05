Meral Akşener, Partisinin İl Başkanlarıyla Bir Araya Geldi
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla Ankara'da bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarıyla Ankara'da bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da bir otelde bugün düzenlenen toplantıda partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Akşener, 2 Eylül'de partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki il ve ilçe başkanlarıyla Şanlıurfa'da bir araya gelmişti.
Kaynak: ANKA / Güncel