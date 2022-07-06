Meral Akşener, partisinin gençlik kolları il başkanlarıyla bir araya geldi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin gençlik kolları il başkanlarıyla bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin gençlik kolları il başkanlarıyla bir araya geldi. Akşener, Ankara'daki bir otelde düzenlenen İYİ Parti Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı toplantıda Akşener, partisinin gençlik kolları il başkanlarına hitap etti. AA / Güncel Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Meral Akşener, partisinin gençlik kolları il başkanlarıyla bir araya geldi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.