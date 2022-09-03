Meral Akşener, Partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki İl ve İlçe Başkanlarıyla Bir Araya Geldi
Güncel Haberler
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki il ve ilçe başkanlarıyla Şanlıurfa’da bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki il ve ilçe başkanlarıyla Şanlıurfa'da bir araya geldi.
Meral Akşener, Şanlıurfa'daki bir otelde bugün düzenlenen toplantıda, partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki il ve ilçe başkanlarıyla buluştu.
Kaynak: ANKA / Güncel