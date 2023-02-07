Meral Akşener, Partisinin Deprem Yardım Koordinasyon Merkezi'ni Ziyaret Etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara’da bulunan Deprem Yardım Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Akşener, “Maalesef göçük altında kalanların kurtarılmasına yönelik bir eksiklik var. Onu organize etmeye çalışıyoruz AFAD ile beraber” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara'da bulunan Deprem Yardım Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Akşener, "Maalesef göçük altında kalanların kurtarılmasına yönelik bir eksiklik var. Onu organize etmeye çalışıyoruz AFAD ile beraber" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara'daki Deprem Yardım Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek toplanan yardımların bölgeye ulaştırılmasına ilişkin bilgi aldı. Yaptığı incelemelerin ardından Akşener, şunları söyledi:

"Şimdi biz 16 arkadaşımızı bu bölgeye gönderdik. Oralardan geri gelen bilgiler ağırlıklı olarak yiyecek eksikliği üzerine. Mesela bugün itibarıyla Elbistan'da çorap ve giyecek yani pijamayla dışarıda olanlar var. Dolayısıyla onların üşümesinin önüne geçmek üzere bir çalışma talep ettiler. Maalesef göçük altında kalanların kurtarılmasına yönelik bir eksiklik var. Onu organize etmeye çalışıyoruz AFAD ile beraber, gönüllülerin yardımcı olması için. Tabii bu, dağıtım konusunda sorunlar var. Bu depoya deprem bölgesinde ihtiyacı olan kardeşlerimize yardım olsun diye gönderilmiş. Ağırlıklı olarak yiyecek, barınma ve ısınmaya yönelik malzemelerin olduğu bu çalışmaya çok teşekkür ediyorum."

İYİ Parti Deprem Yardım Koordinasyon Merkezi'nden ise çalışmalara ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Su dolu tırlarımız yola çıktı. Elbistan, Malatya ve Kahramanmaraş'a gidiyor. Sabahtan beri 7-8 tırımızı hareket ettirdik. Şu an Afşin'e olan tırımız yükleniyor. O da birazdan çıkacak. Osmaniye ve Göksun'a da hazırlanıyor. Dün geceden beri burada gençlerimiz, Ankara Gençlik Kolları tasnifli yapıyor gelenleri."