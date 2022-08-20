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Meral Akşener: O masada buradaki konuşmaları aktaracağım

Meral Akşener: O masada buradaki konuşmaları aktaracağım

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sarıyer'de esnafı ziyaret etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sarıyer'de esnafı ziyaret etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sarıyer'de esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Akşener, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Akşener'e ziyareti sırasında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partililer eşlik etti. Akşener, "Gezilerdeki en önemli hassasiyetle üzerinde durduğum şey asla siyasi beyanat vermiyorum. Buradaki bilgileri siz yayınlamak durumunda olasınız, özne buradaki insanlar" diye konuştu.  "İttifak bozulmasın birlik olsun" diyen bir vatandaşa ise Akşener,  'Korkunuz mu var?' sorusunu yöneltti. 'Evet' yanıtını alan Akşener,  "Ben yarın o masada buradaki konuşmaları aktaracağım" dedi.  Akşener, Sarıyer'deki ziyaretlerinin ardından Beşiktaş'a geçti.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meral Akşener İYİ Parti İstanbul Sarıyer Güncel Haberler

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