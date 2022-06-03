Meral Akşener: Memleket Şairimiz Nazım Hikmet'i Vefatının Yıl Dönümünde Rahmetle Anıyorum - Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şair Nazım Hikmet Ran'ın 59. ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "'Elbet bitecek güneşe hasret günler. ve o zaman kutuplarda yetişen cılız ve minik bitkiler değil, güneşin çiçekleri dolduracak yüreğini…" Memleket şairimiz Nazım Hikmet'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum" dedi.

Meral Akşener, şair Nazım Hikmet Ran'ın 59. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı. Akşener'in mesajı şöyle:

"'Elbet bitecek güneşe hasret günler. ve o zaman kutuplarda yetişen cılız ve minik bitkiler değil, güneşin çiçekleri dolduracak yüreğini…' Memleket şairimiz Nazım Hikmet'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum."

ANKA / Güncel