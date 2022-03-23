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Meral Akşener Kayseri'de

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Meral Akşener Kayseri'de

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kayseri'ye geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kayseri'ye geldi.

Esnaf ziyareti yapmak üzere Kayseri'ye gelen Meral Akşener, kalacağı otelin önünde partililer tarafından karşılandı. Burada partililerle selamlaşan Akşener, daha sonra kalacağı otele geçti. Meral Akşener yarın Tomarza ve Bünyan ilçelerinde esnaf ziyaretinin ardından kent merkezinde de esnafları ziyaret edecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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