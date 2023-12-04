Meral Akşener, İYİ Parti yöneticileriyle bir araya geldi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleriyle parti genel merkezinde bir araya geldi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleriyle parti genel merkezinde bir araya geldi.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantı İYİ Parti Genel Merkezi ek binasında başladı.