Meral Akşener'in Gaziler ve Şehit Yakınları Buluşmasında Bayrak Kazası: Salona Asılan Türk Bayrağı'nın Bir Kısmının Düşmesi Görevlilere Zor Anlar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gaziler Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Orman Çiftliği’nde gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Akşener’in konuşması sırasında arka fona asılan Türk Bayrağı’nın bantların açılması nedeniyle aşağı doğru düşmesi partililere zor anlar yaşattı. Görevliler, Akşener’in konuşmasının bitmesinin ardından bayrağı tekrar yerine astı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gaziler Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Orman Çiftliği'nde gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Akşener'in konuşması sırasında arka fona asılan Türk Bayrağı'nın bantların açılması nedeniyle aşağı doğru düşmesi partililere zor anlar yaşattı. Görevliler, Akşener'in konuşmasının bitmesinin ardından bayrağı tekrar yerine astı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Gaziler Haftası kapsamında Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde bir kafede gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Salona Atatürk'ün resmi ve Türk Bayrağı asıldı. Akşener, salona gelmeden önce bantların açılması nedeniyle bir kısmı düşen bayrak, görevlilerce düzeltildi. Ancak Akşener'in konuşması sırasında da Türk Bayrağı, görevliler ve partililerin endişeli bakışları altında aşağı doğru düşmeye başladı.

Ancak partililer, Akşener'in konuşması sürdüğü için duruma müdahale edemedi. Akşener'in konuşmasını tamamlamasının ardından bir kısmı düşen Türk Bayrağı, yeniden yerine asıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Akşener gelmeden önce salona asılan dev Türk Bayrağı

Görevlilerin Bayrağı sabitlemeye çalışmaları

Akşener'in gazi ve şehit yakınları ile bir araya gelmesi

Akşener'in konuşmaya başlaması

Akşener'konuşurken bayrağın aşağıya doğru inmesi

Akşener'in yarı aşağı inmiş bayrak önünde konuşmasına devam etmesi

Görevlilerin endişeli bakışları