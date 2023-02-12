Meral Akşener'in Dinlediği İslahiyeli Depremzede: "4 Gündür Dışarıdayız. Çadırımız Yok"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesini ziyaret etti. Akşener’in dinlediği bir depremzede, “4 gündür dışarıdayız. Çadırımız yok. Kendi çapımızda bahçemizde bir şeyler yaptık. Çadır olursa çok seviniriz” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesini ziyaret etti. Akşener'in dinlediği bir depremzede, "4 gündür dışarıdayız. Çadırımız yok. Kendi çapımızda bahçemizde bir şeyler yaptık. Çadır olursa çok seviniriz" dedi.

Meral Akşener, İslahiye'de ve ilçede kurulan çadırkentte bugün depremzedelerle bir araya geldi. Akşener, depremzedelerin sorunlarını dinledi.

Akşener, bir depremzedeye, "Hiç değilse bir süre ben sizi misafir edeyim diyorum. Sonra ne yapacağımızı konuşalım. Ablanı aradık, konuştuk. En azından şimdilik, bir süre şu keşmekeşten çıkın. Kafalarınız rahatlasın" dedi.

Bir kadın depremzede ise Akşener'e yaşadıkları sorunları anlatırken "4 gündür dışarıdayız. Çadırımız yok. Kendi çapımızda bahçemizde bir şeyler yaptık. Çadır olursa çok seviniriz" diye konuştu.