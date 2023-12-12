Meral Akşener, Hakeme Yönelik Saldırıyı Kınadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınadı.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen utanç verici saldırıyı şiddetle kınıyor, kardeşlik ve mertlik duygusuyla örülü başarılarla anılan Türk sporunun, bir daha böylesi şiddet olaylarıyla anılmamasını diliyorum." ifadesini kullandı.