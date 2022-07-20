Meral Akşener Giresun Bulancak'ta: "Fındık Taban Fiyatı 74 Lira Olmak Zorundadır"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun Bulancak'ta vatandaşlara seslendi. Fındık taban fiyatının 74 lira olması gerektiğini belirten Akşener, "Sizlerle üreticilerimizle konuşuldu ve bir fiyat ortaya çıktı. Bu fiyat 3 buçuk dolar ile 4 dolar arasında bir fiyat. Sizden aldığımız talep ışığında Kalkınma Başkanlığımız ve Ekonomi Başkanlığımız oturdu ve çalıştı. Onların dediği de şu 74 lira olmak zorundadır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaret için gittiği Giresun'un Bulancak ilçesinde vatandaşlara seslendi. Akşener, şunları söyledi:

"Ben tam 2 buçuk yıldır arkadaşlarımla birlikte il il, ilçe ilçe, dükkan dükkan geziyorum. Bunun bir sebebi var. En iyi siz anlayacaksınız. O sebepte şu; çok uzun zamandır siyasiler tumturaklı tumturaklı konuşuyorlar. Ama size dair tek bir kelime yok içinde. Doğduğumuz şehri, doğduğumuz aileyi, doğduğumuz ülkeyi seçme imkanımız var mı? Allah nasıl yarattıysa öyle olmak durumundayız… Bir tek iyi insan olmayı seçebiliriz. Dindarsak eğer kul hakkına uymayı bir görev olarak almayı seçebiliriz. Biz inandığımızı yaşamayı seçebiliriz. İnançlarımız üzerinden, doğduğumuz yerler üzerinden neredeyse gözümüzün rengi üzerinden kavga edilen, kavga ettirilen bir Türkiye var. Nasıl ayıldığımı söyleyeyim size, genel başkanlığı yeni öğreniyorum. Çok güzel bir konuşma yaptım, ekonomik bir konuşma yaptım. Basın mensubu kardeşlerim böyle dizildiler. Ben de zannediyorum ki konuşmam ile ilgili soru soracaklar. Soru şu, 'Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunu dedi, Sayın Kılıçdaroğlu da Erdoğan'a şunu dedi. Siz ne diyorsunuz'. Elini körü diyorum diye düşündüm ama diyemedim ayıp olacak diye. ve geldik partimizin genel merkezimize arkadaşlarımızla bir karar verdik, bunun adı yün yumağıdır. Bir yün yumağı atılıp inançlar, aidiyetler üzerinden siyasetçiler dövüştürülüyor ayrı, insanlar dövüştürülüyor ayrı ama sen çırak çıkıyorsun. Sen konuşulmuyorsun. Niye konuşulmuyor, uhrevi büyük konuşmaların içinde kayboluyorsun. Siyasetçide bedavadan emeksiz oy alıyor. Siyasetçi nedir? Siyaset milletimize hizmet etme görevidir. Biz vekiliz, siz asilsiniz. Dolayısı ile seçmen diye bir durum var. Nasıl esnafın müşterisi velinimetiyse seçmen de siyasetçinin velinimeti olmak zorundadır. Bunun yolu şu, biz siyasetçileri birbirimizle rekabet ettirin, yarıştırın ama kendi sorunlarınız üzerine.

"YAPILAN YANLIŞLARDAN HESAP SORMAK BİZİM BOYNUMUZUN BORCU"

O esnaf dükkanlarında neler gördüm, 91 puan alıp mülakatta elenmiş 58 puanla atanmış arkadaşı olan ve umudun kaybolduğu, nefes almakta zorluk çekiyorum diyen senin gibi gençler gördüm oğlum. O 58 puanla atanmış ayısı var, dayısı var… Senin gibilerin yok 91 puanla açıktasın. Bunu söylemeye başladım sadece öğrenmekle kalmadım. Bunu kamuoyuna mal etmeye başladım ve dillendirilmeye başlandı. Bugün KPSS açıklandı. Eğer 91'liler kalıp 52-58'liler atanmışsa bunun peşinde olacağız. Bunun neticesinde bütün bu haksızlıkları düzeltmek cenabı hak bize nasip edecek inşallah. Birincisi bu. Mülakatı kaldıracağız. AK Parti'nin iş bulma kurumu haline geldi, olan bu çocuklara oluyor. Atanamayan öğretmeninden atanamayan KPSS mağdurlarına kadar biz konuştuğumuzdan yani sizden öğrenip biz konuştuğumuzdan beri kamuoyu oluşturduğumuzdan beri yan gelip yatan ağalar konuşmaya başladı. Şimdi onlar çözmezse biz çözeceğiz. Bu gençlerin umudunu ellerinden aldılar. Bir başka şey daha var, kaymakamların valilerin belediye başkanlarının dekanların rektörlerin özel kalemlerinde 1-2 ay çalışıyor bir çocuk resmi devlet memuru oluyor. Senin cebinde 20 lira var. Aynen de böyle oluyor. Şimdi yapılan yanlışlardan hesap sormak bizim boynumuzun borcu.

"FINDIK TABAN ALIM FİYATI 74 LİRA OLMAK ZORUNDADIR"

Bugün Giresun'un ilçelerindeyiz. Fındığı konuşmak için geziyorum biliyor musunuz? Çünkü fındık açıklanacak ağalar sizin sesinizi buradan bizim dilimizden duysunlar diye geziyorum. Onun için geldim. Fındık bu bölgenin hem Giresun'un hem diğer Karadeniz şehirlerinin içine Düzce ve Bolu'yu koyduğunuz zaman milyonlarca insanın karnını doyurduğu, çocuğunu evlendirdiği, çocuğunu okuttuğu, ev aldığı, hayalini gerçekleştirdiği bir ürün. Dünyanın yüzde 70'i bizden. Ama buna karşılık FİSKOBİRLİK yerle yeksan edildi, darmaduman edildi. Haririlerin cebine Türk Telekom'dan 24 milyar lirayı koydular ama sizi süründürüyorlar… Biz buradan bir şeyi ilan edeceğiz ve takibini yapacağız. Önce bizim Karadeniz'deki il başkanlarımız ve Samsun milletvekilimiz Bedri Yaşar ile bir toplantı yaptılar. Sizlerle konuşuldu üreticilerimizle konuşuldu ve bir fiyat ortaya çıktı bu fiyat 3 buçuk dolar ile 4 dolar arasında bir fiyat. Şimdi dolar üzerinden açıklanan. Bizim Kalkınma Başkanlığımız ve Ekonomi Başkanlığımızla oturduk bu bilgi ışığında. Sizden aldığımız talep ışığında Kalkınma Başkanlığımız ve Ekonomi Başkanlığımız oturdu ve çalıştı. Onların dediği de şu 74 lira olmak zorundadır. Bunu biz nasıl hesapladık. Bakın Türk parası olarak nasıl hesapladık, son 5 yılın girdi ve üretim maliyetlerine, yapılanlara baktık, edilenlere baktık ve son olarak Türkiye'nin geldiği noktaya baktık ve sonuçta 74 lira ile ancak bu işin götürülebileceğini hesapladık. Bunu ilan ediyorum ve bunun peşinde olacağız.

"KARADENİZ KALKINIRSA TÜRKİYE KALKINIR"

5 milyar dolar para kazanma imkanımız var doğru tedbirler alınırsa. Bunun yolu fındık üretici ile devletin el ele verip bir kere FİSKOBİRLİĞİ öne çıkarmamız lazım. İki fındık fiyatlarını çok önceden ilan etmemiz lazım. Üç dolar artıyorsa dolara göre güncellememiz lazım ve eskiyen yaşlanan bahçelerimizin gençleşmesi yenilenmesi için de gereken düşük maliyetli devlet eliyle kredilerin verilmesi lazım. Aynı zamanda bilimsel tarım desteğinin yapılması lazım. Şimdi bütün bunların neticesinde Karadeniz kalkınırsa Türkiye kalkınır. Karadeniz kalkınırsa 5-10 maaş alan yan gelip yatan danışmanlarının elinde oyuncak olanlar… Yani Karadeniz uşağıydınız… Ben gelinim. Dolayısı ile Karadeniz kalkınırsa Türkiye kalkınır. Karadeniz'in ürünü bugün fındık yarın çay onlar eğer dünyanın sistemi içerisinde Türkiye adına 1 numara olursa eğer Türkiye kalkınır. Hem adımız kalkınır, itibarımız kalkınır hem ekonomik olarak kalkınır. Size söz veriyorum çok az kaldı seçimlere. Çok az kaldı bu harami düzenin değişmesine. Allah sizin teveccühünüzle bize bu imkanı tanıyacak, size şu sözü veriyorum emeğinizin karşılığında hazır ol da saygıda olacağız. Emeğinizin para etmesini sağlayacağız."

ANKA / Güncel