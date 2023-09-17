Meral Akşener, Gazilerle Bir Araya Geldi: "İster İktidar, İster Muhalefet Hepsi Sizin Karşınızda 'Hazır Ol'da Durmak Mecburiyetindedir"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Atatürk Orman Çiftliği’nde bir kafede gazilerle bir araya geldi. Akşener, “İster iktidar, ister muhalefet hepsi sizin karşınızda ‘Hazır ol’da durmak mecburiyetindedir. Her birimiz, siz bize nasıl davranırsanız davranın başımızın üstünde demek mecburiyetimiz var” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Atatürk Orman Çiftliği'nde bir kafede gazilerle bir araya geldi. Akşener, "İster iktidar, ister muhalefet hepsi sizin karşınızda 'Hazır ol'da durmak mecburiyetindedir. Her birimiz, siz bize nasıl davranırsanız davranın başımızın üstünde demek mecburiyetimiz var" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde bir kafede gazilerle bir araya geldi. Akşener burada yaptığı açıklamada, gazilerin hakkının ödenemeyeceğini söyleyerek, geçmişte başkanlığını da yaptığı Zübeyde Hanım Şehit Aileleri ve Gazileri Koruma Vakfı'nın gazi ve şehit yakınları için verdiği mücadeleleri anlattı. Akşener, siyasilerin gazilerin önünde "Hazır ol" vaziyetinde durmak zorunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İster iktidar, ister muhalefet hepsi sizin karşınızda 'Hazır ol'da durmak mecburiyetindedir. Her birimiz, siz bize nasıl davranırsanız davranın başımızın üstünde demek mecburiyetimiz var. Yanımda şehit babası oturuyor. Biraz evvel dedim ki 'Kaç tarihinde'. 2000. Dedim ki 'Daha yeniymiş'. Dedi ki '23 yıl oldu'. Ben de dedim ki 'Zaman uzadıkça acının ağırlığı artar. Yani unutmak diye bir şey yok'. Yani 23 yıl hala dünkü gibidir.

KARDEŞİNİN ACISINI ANLATTI

Doğan kardeşimizin (şehit babası) acısını anlamak, onu hissetmek, onun gibi hissetmek mümkün mü? Her şehit ailesini, benim bir ablam var, 16 yaşında oğlunu trafik kazasında kaybetti. Her bir gün geçtikçe diyor ki ablam. 'Ay Murat'a bir gün daha yaklaştım Meral'. Şimdi anne ve babalar öyledir. Bir şehit ailesini ziyarete gideceğim zaman onu ararım, der ki 'Söyle o anne ve babaya. En azından onların şöyle bir tesellisi var. Onların çocukları şehit ve peygamber efendimize inşallah komşu olacak hepsi. Dolayıyla teselli olacak bir noktaları var ama acının hepsi aynı'.

Birimize sahip çıkarak, konuşarak, arkasında durarak, eksiklerimizi beraberce el ele tutuşup, talep ederek, tekrar söylüyorum, iktidarı ve muhalefeti 'Hazır ol'da durmak zorundadır. Kendinizi öyle görün, siz osunuz... Siz bu ülkeden alacaklısınız. Kiminiz gözünü, elini, kulağını, organlarını verdi, kiminiz can paresi evladını verdi. Bize düşen karşınızda en derin saygı ile resmi tazimle durmaktır... Zora düşmüş insanlarımızın avukatı olmak zorundayız. Sizin avukatınız olmak ise her bir siyasetçinin görevidir. Dolayısıyla bu eksikliklerin giderilmesi, daha iyileştirecek kararların alınması konusunda biz görev yapacağız. Bizim işimiz de budur."

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner ise İYİ Parti için gazilerin yerinin ayrı olduğunu belirterek, "Biz daima sizin yanınızda olacağız. Borcumuzu asla ödeyemeyiz ancak sizler için politikalar üreterek, bu politikalara bastırarak ve birebir de sorunlarınızı dinleyerek daima yanınızda olacağız" dedi. Güner, büyükbabasının da Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'da görev aldığını ve gazi olduğunu aktararak, "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarındandı, İstiklal Madalyası sahibiydi. Ben torunu olarak, hayatımdaki en büyük onur o İstiklal Madalyası'dır. Büyük babamın gazi olmasıdır. Şundan eminim ki sizin de torunlarınız, torunlarınızın torunları için yaptığınız fedakarlık, bunca acı ve mücadele onların da en büyük onuru olacaktır" diye konuştu.