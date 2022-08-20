Meral Akşener'e Beşiktaş Forması Hediye Edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’un Beşiktaş ilçesini ziyaret etti. Akşener, Beşiktaş semt pazarı esnafıyla sohbet etti, yurttaşlarla dertleşti. Beşiktaş taraftarları, Akşener’e forma hediye etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'un Beşiktaş ilçesini ziyaret etti. Akşener, Beşiktaş semt pazarı esnafıyla sohbet etti, yurttaşlarla dertleşti. Beşiktaş taraftarları, Akşener'e forma hediye etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine İstanbul'da devam ediyor. Akşener; dün Küçükçekmece, Güngören ve Zeytinburnu'yu ziyaret etmiş, esnafın derdini dinlemişti. Akşener bugün de önce Sarıyer'i daha sonra da Beşiktaş ilçesini ziyaret etti.

Akşener, Beşiktaş çarşı meydanında özellikle Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün (BJK) formalarıyla, atkılarıyla karşılandı. Akşener'e Beşiktaş forması hediye edildi. Beşiktaş meydanında bulunan kartal heykeli önünde Beşiktaş atkısı hediye edilen Akşener, çarşıda yurttaşlarla birlikte çay içti, sohbet etti.

Akşener, daha sonra semt pazarını ziyaret etti. Bir pazarcı, "Bu sene alım gücünde çok fark var, eski sistem yok" diye dert yanarken, Akşener'in karşıladığı bir kadın yurttaş, "Sizin gibi kadınlar olduğu için de biz de gurur duruyoruz" dedi.