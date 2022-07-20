Meral Akşener: "Dün, Bugün ve İlelebet; Boğazların Hâkimi Türk Milleti'dir"
ANKA - Güncel
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yıl dönümü dolayısıyla, “Dün, bugün ve ilelebet; Boğazların hâkimi Türk Milleti'dir!" açıklamasını yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yıl dönümü dolayısıyla, "Dün, bugün ve ilelebet; Boğazların hakimi Türk Milleti'dir!" açıklamasını yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yıl dönümünü kutladı. Akşener, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Dün, bugün ve ilelebet; Boğazların hakimi Türk Milleti'dir! Cumhuriyetimizin en kıymetli kazanımlarından Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin yıl dönümünde, vatanımızın her köşesinde milli egemenliğimizi daim kılan değerli devlet büyüklerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum..."
ANKA / Güncel