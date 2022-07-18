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Meral Akşener, Doğum Gününde Çiçeklerle Karşılandı

ANKA - Güncel
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Meral Akşener, Doğum Gününde Çiçeklerle Karşılandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 66. doğum gününde partisinin genel merkezinde çiçeklerle karşılandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 66. doğum gününde partisinin genel merkezinde çiçeklerle karşılandı.

İYİ Parti Genel Merkezi personeli, Genel Başkan Meral Akşener'e doğum günü nedeniyle sürpriz yaptı. Genel Merkez personeli, 66 yaşını kutlayan Akşener'i çiçeklerle karşılayarak doğum günü hediyesi verdi.

ANKA / Güncel

Meral Akşener İYİ Parti Güncel Haberler

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