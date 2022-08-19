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Meral Akşener'den Küçükçekmece'de esnaf ziyareti

Meral Akşener'den Küçükçekmece'de esnaf ziyareti

Güncel Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 14.00'te Küçükçekmece Cennet Mahallesi'ne gelerek esnaf ziyaretinde bulundu. İYİ Parti Otobüsü ile Cennet Mahallesi'ne gelen Meral Akşener'i partililer karşıladı. Meral Akşener, ilk önce bir giyim mağazasına girdi. Ardından bir başka kadın giyim mağazasının sahibi ile sohbet etti. Meral Akşener, burada yere düşürdüğü çorabı satın aldı. Girdiği bir dükkandan da çanta alan Meral Akşener, cadde üzerinde açılan bir SMA bağış standına, dondurma, döner ve kuyumcu dükkanlarına uğradı. Akşener ziyaretlerin ardından Küçükçekmece'den ayrıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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