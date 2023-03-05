MERAL AKŞENER BAŞKANLIK DİVANI, MİLLETVEKİLLERİ VE GENEL BAŞKAN BAŞDANIŞMANLARI İLE BİR ARAYA GELDİ Güncel Haberler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkez ek binasında düzenlenen toplantıda partisinin Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel merkez ek binasında düzenlenen toplantıda partisinin Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Meral Akşener İYİ Parti Güncel Haberler

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