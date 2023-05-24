MERAL AKŞENER: BAKANLIKLAR KONUSUNDA MİLLET İTTİFAKI'NIN BİLEŞENLERİYLE KONUŞMADIK

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zeytinburnu'nda gençlerle biraraya geldi. Akşener, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ilişkin soruları yanıtladı. Meral Akşener, " Benim herhangi bir yorumum yok çünkü biz henüz bakanlıklar konusunu hiçbir şekilde Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak gelip biraraya konuşmadık. " dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zeytinburnu'nda bir kafede gençlerle biraraya geldi. Burada gençlerle sohbet eden Meral Akşener, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri için gençleri ikna etmeye çalıştı. Akşener sohbetinde, parlamenter sistem vurgusu da yaptı.

"HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için diğer partililerin düşüncelerini bilmediğini belirterek, 'Diğer partilerin ne dediğine dair bir bilgim ve fikrim yok ama biz Çarşamba günü, seçim Pazar günü oldu o hafta Çarşamba toplandığımızda Sayın Kılıçdaroğlu'na, biz diğer Sayın İnce, Sayın Özdağ, Sayın Oğan'la ilişki kurmak, görüşme yapmak, iletişim kurmak ve onların talepleriyle ilgili tutum alma konusunda yetki verdik. Dolayısıyla o yetki çerçevesinde yaptığı görüşmelerin sonunda bir noktaya gelindi. Bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Özdağ, Millet İttifakı'nın içinde yer aldığını ve destekleyeceğini söyledi. 7 maddelik CHP Genel Başkanı sıfatıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzasının olduğu, Zafer Partisi Genel Başkanı sıfatıyla da Sayın Özdağ'ın imzasının olduğu bir mutabakat metni yayınlandı. Dolayısıyla o metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok. İki siyasi partinin genel başkanları olarak yayınlandı. Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu çeşitli mutabakat metinleri var, onlarla ters düşen de bir madde yok. Dolayısıyla, Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yetkisi vardı. O yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

"BİRARAYA GELİNECEK VE BU KONUDA GÖREVLENDİRMELER YAPILACAK"

Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olarak Suriyelileri göndereceğine dair paylaşımlarıyla ilgili soruya da Meral Akşener, 'Benim herhangi bir yorumum yok çünkü biz henüz bakanlıklar konusunu hiçbir şekilde Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak gelip biraraya konuşmadık. Bildiğim bir şey var, iki siyasi parti olarak biz ayrı ayrı girdik. Dolayısıyla alınan oy ve çıkarılan milletvekili sayısına göre öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti seçimden sonra inşallah kazanacağız. Bir araya gelinecek ve bu konuda görevlendirmeler yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevlendirmelere aldığı bakanlıkları, hangi siyasi partiye, siz burada görev alın diyeceği İYİ Parti'yi ve onun genel başkanını ilgilendiren bir durum değildir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının ve parti kurullarının vereceği bir karardır. Ona da saygı duyuyorum. Dolayısıyla İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ, öyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu başından itibaren yapmışsa, dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır. Ben ona saygı duyuyorum" dedi.

"SAYIN AKAR SERT TEPKİ GÖSTERMEK YERİNE KEŞKE ARASAYDI"

Akşener'in Güney Ordusu açıklamasına ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtına dair yöneltilen soruya da Akşener, 'Ben Sayın Akar'ın ne söylediğini tam olarak bilmiyorum. Kazandığımız zaman kendisine söylerim ama Sayın Akar böyle bir sert tepki göstermek yerine keşke arasaydı. Sayın Akar'ın hep yetkili ve etkili makamlarda olduğu süre içerisinde Türkiye'de müessese kalmadı kardeşim. O müesseseler yıkılırken Sayın Akar böyle bir tepki gösterseydi o zaman tutarlılık olurdu. Dolayısıyla çok abes bir açıklama olmuş. Niçin böyle bir öneride bulunduğumuzu sorarsa söyleriz elbette. Önerinin anlamı şu. Askerler Güneydoğu'ya, Güneydoğu sınırına asker çeşitli şehirlerden alarak gönderiliyor. Dolayısıyla bir Ege Ordusu, 1. ve 2. Ordu'nun dışında Ege Ordusu 1975'te o dönemde duyulan ihtiyaç sebebiyle kurulmuştur. Askere askerlik öğretmek de ayıp oluyor. Sonra, bugün bu çeşitli kevgire dönmüş sınır mevzusunda böyle bir ordunun kurulması elzemdir. Edirne'den asker getirmenin anlamı yok. Suriye'de kaç askerimiz var ben biliyorum. Bu keşmekeşin önüne geçer, gayet disiplinli, kimin nerede ne görev yaptığını bildiği bir organizasyon bir komutanlık olarak önerdik biz. Çok da iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023