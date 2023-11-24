Meral Akşener: Ahlak duygusu siyasette çok önemlidir (2)

'BU ÜLKENİN İNSANLARINI, ÇOK SEVENLER BİR ARAYA GELDİK'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale'de partisinin il başkanlığı ziyaretinin ardından bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı. Programda Akşener'e İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ile belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Türkiye'nin her bir sosyal kesiminden insanların bir araya gelerek buluştuğu tek partinin İYİ Parti olduğunu söyleyen Akşener, "Eğer siz hakkın, hakikatin, halkının ve zayıfın yanındaysanız, başınız dertten kurtulmuyor. Biz bu ülkenin insanlarını, çok sevenler bir araya geldik. Kimimiz şehirli, kimimiz köylü, kimimiz ilkokul mezunu, kimimiz profesör, kimimiz ortaokul mezunu, kimimiz üniversite, kimimiz lise, kimimiz doçent, kimimiz iş insanı, kimimiz işçi, kimimiz öğretmen, kimimiz avukat, kimimiz ev kadını, kimimiz eve temizliğe kadın, kimimiz çocuğunu okutmak için bileziğini satan kadın, kimimiz o çocuğu okutan bir başka kadın. Hem sosyal disiplinler açısından hem inançlar açısından hem aidiyetler açısından hem de yapılan işler açısından Türkiye'nin özeti olan siyasi partisidir. Onun için dimdik, Elif gibi dost doğru insanların bir araya geldiği bir siyasi partidir. Böyle insanların bir araya gelişi doğal olarak çok kolay olmuyor. Birbirini kontrol eden, takip eden, destek çıkan ama aynı zamanda da yanlış yapıldığında önce uyaran sonra gerekeni yapan insanlardan oluşan bir siyasi parti. Yüzde 100 karşısında hazır durduğumuz 1'incisi Cenab-ı Hak diğeri de milletimiz. Para, itibar, şu, bu için milletini, memleketini zora düşürmeyecek, düşürmeye kalkışanı da engel olacak insanlardan oluşan bir siyasi parti. Zorluklara katlanan, iftiralara dimdik duran ve her türlü eziyete göğüs geren insanların oluşturduğu bir siyasi parti" dedi.

'AYRIM YAPMAYACAKSIN'

Çanakkale'nin doğal güzelliklerine de değinen Akşener, "Çanakkale böyle bir yer, gece kalan insan yok. Senden istediğim şu, bir hedef koyacaksın; yıllık şu kadar turist gelecek diye ve onu çalışacaksınız. Emeklilerin hayatını kolaylaştıracak her şeyi yapacaksın. Turizmi geliştirdiğin andan itibaren buradaki gençler burada kalacak. Çünkü istihdam yaratılacak ve buradaki gençlerin umudu bir başka şehir ya da Avrupa'daki herhangi bir ülke olmayacak. Sosyal belediyecilik, sosyal devlet anlayışını başka türlü uyguluyorlar. Sosyal belediyecilik anlayışını, İYİ Partili mi, başka partili mi, inançla mı diye ayırmadan hayata geçireceksin. Beytülmal'dır devletinin size verdiği bütçe, çünkü milletin parasıdır. Oraya el uzatanın da elini kolunu kıracaksın. Dünyanın her yerinden Çanakkale'ye sadece o şehitliği görmek için pek çok insan gelmelidir. Geliyor, kalmadan gidiyor. Gelenlerin kalıp dualar edebilecekleri, hangi inançtan olursa olsun imanlarını tazeleyecekleri bir yer olması gerekiyor. Ülkene, milletine hangi alandan geliyorsan gel, bir şehit kabri gördüğünüz zaman o sizin günlük hayatınızda bazı yanlışlıkları ortadan kaldırır. Herkes için geçerlidir. Dolayısıyla hem orayı hem Kazdağları'nı hem denizi ihya edeceksin. Şuculuk, buculuk üzerinden ayrım yapmayacaksın. Belediye alındığı zaman da umarım seçimlerin hemen ertesinde buraya geleceğim" diye konuştu.

Akşener, yaptığı konuşmanın ardından partisinin yerel seçimlerdeki Çanakkale Belediye Başkanı adayının Burak Kunt olduğunu ilan etti. Programın ardından Akşener, kentten ayrıldı.

Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, DHA