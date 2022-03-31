Meraklı baykuş gözlem kamerasını saniye saniye inceledi

ABD'nin Montana eyaletinde meraklı baykuşun bir binanın en üst katındaki hava durumu gözlem kamerasını inceleme anları görüntülendi.

ABD'nin Montana eyaletine bağlı Great Falls'da bir baykuş bankaya ait binanın en üst katına yerleştirilen hava durumu gözlem kamerasına takıldı. Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde meraklı baykuşunun kameranın merceğine yaklaştığı ve bir süre kamerayı incelediği görüldü.

(İHA)