MERA ARAZİSİNDE DRİFTE CEZA - Haberler

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MERA ARAZİSİNDE DRİFTE CEZA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arazi aracıyla mera arazisinde drift yaparak sosyal medyada paylaşan 2 kişi hakkında mera arazisine zarar vermekten cezai işlem başlatıldı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arazi aracıyla mera arazisinde drift yaparak sosyal medyada paylaşan 2 kişi hakkında mera arazisine zarar vermekten cezai işlem başlatıldı.

Gazipaşa ilçesine bağlı Günnercik ve Cimbiti yaylalarına arazi araçlarıyla çıkan 2 kişi, mera arazisinde drift yaptı. O anların kayda alınıp, sosyal medyada paylaşılması üzerine Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarma, drift yaparak mera alanına zarar verenlerin Ö.Ü. (34) ve Y.V.T. (30) olduğunu tespit etti. Haklarında başlatılan 2 sürücü, Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne cezai işlem için sevk edildi. İlgili kanun gereği, mera arazisine zarar verilmesinin cezasının dekar başı 2 bin 500 lira olduğu öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Münir Karaloğlu, Gazipaşa, Jandarma, Antalya, Güncel, Haberler

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