Menzil Cemaatinin Lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin Cenazesi Toprağa Verildi
Güncel Haberler
Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin cenazesi, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde defnedildi. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Elhüseyni'nin cenazesi, kara yoluyla Menzil köyüne getirildi. Cenaze törenine binlerce kişi katıldı.
Menzil cemaatinin lideri Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin cenazesi, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verildi.
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Elhüseyni'nin cenazesi, kara yoluyla Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne getirildi.
Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan otopark alanına yönlendirdi.
Binlerce kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile çok sayıda kişi katıldı.
74 yaşında olan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni, yaklaşık 1,5 yıldır İstanbul'da tedavi görüyordu.