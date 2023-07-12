Menzil Cemaati Lideri Abdulbaki Erol Hayatını Kaybetti
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Menzil cemaatinin lideri Abdulbaki Erol, böbrek yetmezliği nedeniyle Pendik Kurtköy'de bulunan özel bir hastanede tedavi görürken hayatını kaybetti. Haberi alan cemaat üyeleri hastaneye akın etti. Cenaze namazı sırasında izdiham yaşandı. Abdulbaki Erol'un cenazesinin cuma günü Adıyaman'ın Menzil köyünde defnedileceği öğrenildi.
MENZİL cemaati lideri Abdulbaki Erol, Pendik'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haberi alan cemaat üyeleri hastaneye akın etti. Cenaze namazı sırasında izdiham oluştu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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