Menteşe'nin Doğal Güzellikleri İstanbul Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı
Muğla'nın Menteşe ilçesi, İstanbul Turizm Fuarı'nda doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle tanıtıldı. Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, ilçenin turizm potansiyelini artırmayı ve dört mevsim çekim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Menteşe Belediyesinin 25-26 Eylül tarihlerinde Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Turizm Fuarı'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi çatısı altındaki alanda kurduğu stantta yerini aldığı belirtildi.

Açıklamada, fuara, Türkiye ve dünyadan 15 bin turizm profesyoneli, 50 ülkeden dış turizm acenteleri ve bölgesel turizm şirketleri olmak üzere 500 firmanın katıldığı hatırlatıldı.

Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, yaptığı açıklamada, fuara katılımlarının önemine değinerek, kentin yaşam kültürünü, eşsiz doğasını ve tarihi kimliğini tanıtmak için ulusal ve uluslararası fuarlarda yer almaya devam ettiklerini ifade etti.

Bu tür organizasyonların, ilçenin turizm potansiyelini dünya çapında görünür kılmak için çok değerli fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Aras, kentin Arastası, Saburhanesi, Karabağlar Yaylası, Asar Dağı ve Değirmendere Kanyonu gibi tarihi ve doğal güzellikleriyle kültür turizmi açısından çok özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Aras, bu mirası koruyarak geleceğe taşımayı, aynı zamanda turizmle daha fazla insana ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, ilçeyi yalnızca yaz aylarında değil dört mevsim cazibe merkezi haline getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

