Menteşe Halk Eğitim Merkezi'nde yıl sonu sergisi açıldı - Haberler

Menteşe Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitimi Merkezinde hazırlanan ürünlerden oluşan serginin açılışını Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ve Menteşe Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu'nun zihinsel engelli oğlu Kemal Çakıroğlu tarafından gerçekleştirdi.

Kaymakam Eriş, açılışta yaptığı konuşmada, kursiyerlerin bir dönem boyunca çeşitli alanlarda kendi yetenekleriyle ilgili çalışmalar yaptıklarını ve daha donanımlı, katılımcı ve daha öğretici bir pozisyona geldiklerini söyledi.

Menteşe HEM Müdürü Emel Demez ise kurum bünyesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı boyunca, okuma yazma kursları, mesleki ve teknik kurslar ile genel kurslar olmak üzere 441 kurs açıldığını, bu kurslara 9 bin 392 kursiyerin katıldığını belirtti.

Halk Eğitim Merkezlerince her yaş ve meslekten insanın ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun kurslar düzenlendiğine işaret eden Demez, açılışı yapılan sergide 83 dalda 2 bin 681 kursiyerin eserlerinden örnekler sergilendiğini dile getirdi.

Öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunları gösterisi ve HEM usta öğreticisi, yerel sanatçı Hamdi Demirtaş tarafından yöresel türküler konserinin ardından serginin açılışı yapıldı.

Açılış törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek, MHP Menteşe İlçe Başkanı Talat Uğurlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü'nün yanı sıra öğrenciler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.