Menteşe'de Yangında Mahsur Kalan Kadın İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Menteşe'de Yangında Mahsur Kalan Kadın İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir binada çıkan yangında mahsur kalan bir kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında büyük panik yaşayan kadın, kurtarıcısına sarılarak duygusal anlar yaşadı. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Orhaniye Mahallesi Pazar Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan kadın, merdivenli itfaiye aracıyla dairenin balkonundan tahliye edildi.

Büyük panik yaşayan kadın, kendisini kurtaran itfaiye erine sarılarak uzun süre ayrılmazken, "Evi söndürün, yeter ki kimseye bir şey olmasın." diyerek gözyaşı döktü.

Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan kişi, hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında dairede hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
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