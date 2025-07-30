Menteşe'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir kişinin gözaltına alındığı ve evinde 25 kök kenevir ile toplamda 1.392 gram esrar bulunduğu açıklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında M.S'nin Karabağlar Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu madde üretimi yaptığı belirlendi.

Yapılan operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 25 kök kenevir, bin 357 gram kubar esrar, 35 gram toz esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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