Muğla'daki trafik kazasında yaşamını yitiren motosikletli Bolu'da toprağa verildi

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Sertaç Yılmaz, Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Menteşe ilçesinde meydana gelen kazanın ardından kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Yılmaz'ın cenazesi, yakınları tarafından memleketi Bolu'ya getirildi.

Aktaş Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Yılmaz'ın yakınlarının yanı sıra Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ve vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi Çığırtkanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ağabey Aytaç Yılmaz, AA muhabirine, motosikleti kullanan kardeşinin her türlü tedbiri aldığını belirterek, "Bu kazaya sebep olan insanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz çünkü bizim hiçbir suçumuz yoktu. Bu da tutanaklarda belli. Her türlü koruyucu kıyafet, her türlü güvenlik önlemleri alınmıştı. Düz yolda yolunda giden kardeşimin canını aldılar. Bu yüzden suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda 30 Ocak'ta Y.Y. yönetimindeki otomobil, Yılmaz'ın kullandığı motosikletle çarpışmış, kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan F.K. yaralanmıştı. Yılmaz, kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kaza sırasında alkollü olduğu öğrenilen Menteşe Belediyesinde görevli avukat olan Y.Y. gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.