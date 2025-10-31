Haberler

Menteşe'de Silahlı Kavga: 14 Gözaltı, 6 Tutuklama

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki grup arasında silah gösterilerek meydana gelen kavga sonucunda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde iki grup arasında çıkan ve silah gösterildiği iddia edilen kavgada 14 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Menteşe'nin Saburhane Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Yusuf Serdar Demir (24) ile Ahmet Mete Özkay (26), Saburhane Meydanı'nda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özkay ve beraberindeki kişilerin araçlarından pompalı tüfek çıkararak Demir'e tehdit ve hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü. Meydandakilerin araya girmesiyle taraflar olay yerinden ayrıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu Ahmet Mete Özkay ile birlikte toplam 13 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 1 pompalı tüfek, 1 muşta ve 2 bıçak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Mete Özkay, Sevkan Gülmez, Baran Can Özen, Cuma Cengiz Dırak, Ömer Esen ve Seyit Sedat Bingöllü tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
