Menteşe'de Sıkışan Yüzük İtfaiye Ekipleri Tarafından Çıkarıldı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kişinin parmağında sıkışan çelik yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı. Vatandaş, sıkışan yüzüğü çıkarmak için itfaiyeden yardım talep etti.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir kişinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Kentte yaşayan bir kişi, parmağına taktığı çelik yüzük sıkışınca itfaiyeden yardım istedi.
Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekibi, vatandaşın parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.