Menteşe'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Menteşe'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, yollarda su birikintileri oluşmasına ve vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede aralıklarla etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Mahallelerde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri yağmur altında yürümek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar da iş yerlerinin saçaklarının altına girip yağıştan korunmaya çalıştı.

İlçede sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
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