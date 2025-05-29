Menteşe'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede aralıklarla etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Mahallelerde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan ilçe sakinleri yağmur altında yürümek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar da iş yerlerinin saçaklarının altına girip yağıştan korunmaya çalıştı.

İlçede sağanak aralıklarla etkisini sürdürüyor.