Menteşe'de Molotofkokteyli Saldırısı: 1 Kişi Gözaltında

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ile anneannesinin yaşadığı eve molotofkokteyli atan 2 kişinin tutuklandığı olayda, saldırının talimatını yurt dışından veren ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan O.K'nin, E.U. ile bağlantısı olduğu tespit edildi. Şüpheli E.U. İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı ve işlemleri için Muğla'ya getirildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,