Haberler

Menteşe'de Molotofkokteyli Saldırısı: 1 Kişi Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesine yönelik molotofkokteyli saldırısında, yurt dışından talimat veren O.K.'nin bağlantısı tespit edilen E.U. İzmir'de yakalandı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ile anneannesinin yaşadığı eve molotofkokteyli atan 2 kişinin tutuklandığı olayda, saldırının talimatını yurt dışından veren ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan O.K'nin, E.U. ile bağlantısı olduğu tespit edildi. Şüpheli E.U. İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı ve işlemleri için Muğla'ya getirildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trafikte dehşet: Oğlu, bıçaklanan babasının hayatını böyle kurtardı

Oğlu, bıçaklanan babasının hayatını böyle kurtardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
U21 Milli Voleybol Takımı'nda büyük skandal! Maç oynanırken yumruk yumruğa kavga ettiler

Milli Takım'da büyük skandal! Maç oynanırken yumruklaştılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.