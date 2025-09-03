Menteşe'de Molotofkokteyli Saldırısı: 1 Kişi Gözaltında
Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesine yönelik molotofkokteyli saldırısında, yurt dışından talimat veren O.K.'nin bağlantısı tespit edilen E.U. İzmir'de yakalandı.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ile anneannesinin yaşadığı eve molotofkokteyli atan 2 kişinin tutuklandığı olayda, saldırının talimatını yurt dışından veren ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan O.K'nin, E.U. ile bağlantısı olduğu tespit edildi. Şüpheli E.U. İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı ve işlemleri için Muğla'ya getirildi.
Cavit AKGÜN/MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel