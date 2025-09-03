Haberler

Menteşe'de Molotof Kokteyli Olayında 1 Gözaltı Daha

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin yaşadığı eve yönelik molotofkokteyli saldırısı sonrası 3 kişinin tutuklanmasının ardından T.K. adlı şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilecek.

1 GÖZALTI DAHA

Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ile anneannesinin yaşadığı eve molotofkokteyli atılmasına ilişkin 3 kişinin tutuklandığı olayda T.K. (31) gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe'de giden gidene! Taraftarın sevgilisi de takımdan ayrıldı

Taraftarın sevgilisi de takımdan yollandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalması için her şey yapılıyor! Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı

Galatasaray'dan bomba Barış Alper kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.