Menteşe'de Molotof Kokteyli Olayında 1 Gözaltı Daha
1 GÖZALTI DAHA
Menteşe ilçesinde Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ile anneannesinin yaşadığı eve molotofkokteyli atılmasına ilişkin 3 kişinin tutuklandığı olayda T.K. (31) gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel